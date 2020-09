De Laurentiis su Twitter: “Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli, bellissimo video”

De Laurentiis, su Twitter ringrazia tutti per i messaggi di solidarietà ricevuti in seguito alla sua positività al Covid-19

De Laurentiis su Twitter ringrazia tutti per i messaggi di solidarietà ricevuti. Il patron azzurro ha scritto così su Twitter: ”

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà.

Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo”.

