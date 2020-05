De Luca attaca il Governo: “Ingiusto scaricare le decisioni sulle Regioni”

De Luca attacca il Governo, non è giusto che scarichi le decisioni sulle Regioni. Inoltre la Campania viene privata di 300 milioni ogni anno.

De Luca attacca il Governo

Vincenzo De Luca è intervenuto in diretta su RAI 3, trattando il tema della Fase 2, ha lanciato un attacco al Governo proprio per le decisioni prese sulla Fase 2, che andranno in vigore definitivamente da domani:

“Credo che la Campania abbia dato prova di efficienza amministrativa, nessuno se l’aspettava in Italia che la Campania reggesse così bene. Abbiamo fatto due anni di lavoro straordinario, ci siamo liberati dei commissari esterni e preparati pronti soccorso. Abbiamo assunto infermieri due mesi prima dell’epidemia. Sono state prese decisioni anticipate rispetto al Governo all’inizio dell’emergenza. La Regione Campania è la più difficile d’Italia per densità abitativa. Nell’area metropolitana di Napoli e in costiera c’è la più alta densità abitativa d’Europa”

De Luca attacca il Governo

“Se perdiamo il controllo in Campania viene un ecatombe. I risultati sono questi: abbiamo il tasso più basso di decessi per Coronavirus in relazione alla popolazione e il tasso più basso di positivi. Sono risultati importanti, merito di migliaia di persone del sistema sanitario e dei nostri concittadini. Questo risultato è avvenuto nella Regione d’Italia che ha meno risorse nel fondo sanitario nazionale.

Riceviamo ogni anno 45 euro in meno per cittadino rispetto al Veneto, 40 euro rispetto alla Lombardia, 60 euro rispetto all’Emilia. La Regione Campania viene rapinata ogni anno di 300 milioni dallo Stato centrale. Abbiamo appreso dai giornali americani che l’ospedale più efficiente al mondo per la cura al Coronavirus è il Cotugno di Napoli. Al Sud vi sono elementi di eccellenza che meritano rispetto e valorizzazione.

Il primato deve essere della ragione, quando abbiamo deciso di mantenere la chiusura l’abbiamo fatto per un motivo di merito. Registravamo in Lombardia mille casi al giorno. Poi c’è stata esplosione in Piemonte. Volevamo evitare che portassero focolai, ci porterebbero alla rovina.

Dal 3 giugno liberi tutti, io cercherò di ragionare il 2 giugno per sapere com’è la situazione epidemiologica. Liberi tutti va bene se il contagio viene contenuto. Non è giusto che il Governo scarichi le decisioni sulle Regioni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ripresa Serie A, ipotesi calendario Napoli per le ultime partite

CorSera – Blitz degli ispettori federali a Castel Volturno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Quanto durerà la pandemia? Cosa dice l’Oms