De Maggio annuncia: “Per Samardzic siamo ai dettagli, entro domani sarà del Napoli”

De Maggio annuncia Samardzic al Napoli

Lazar Samardzic è molto vicino a diventare un calciatore del Napoli, come annunciato dal giornalista Valter De Maggio in diretta ai microfoni di Radio Goal. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato la chiusura della trattiva in tempi brevissimi:

“Il Napoli già domani potrebbe chiudere l’operazione con l’Udinese, al massimo nella giornata di venerdì si chiude l’acquisto del calciatore. Mi risulta che siamo ai dettagli, Samardzic entro domani sarà un nuovo giocatore del Napoli. Non ci sono spiragli per la Lazio”.

