De Maggio: “Gruppo squadra impressionato da Gilmour”

Valter De Maggio parla di come si sta inserendo Gilmour

Valter De Maggio, direttore e conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal nel corso della quale ha raccontato un interessante retroscena che riguarda un nuovo acquisto arrivato negli ultimi giorni di calciomercato. Queste le sue parole: “Senza mister Antonio Conte gente come Buongiorno, McTominay, Lukaku e Gilmour non sarebbero mai arrivati e sarebbero andati via anche Kvaratskhelia e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Su Gilmour voglio soffermarmi”

Poi De Maggio ha aggiunto: “Gli spifferi che abbiamo da Castel Volturno ci dicono che il gruppo squadra è impressionato da Gilmour. Sulla difesa a 4, dico che mi è piaciuta molto, è stato disintegrato Vlahovic. Bene Lobotka ed Anguissa: ho visto un buon Napoli che è mancato solo nella finalizzazione perché son mancati Kvara e Lukaku. Ngonge? C’è abbondanza e lo spazio per lui sarà col contagocce. Quei 18 milioni li avrei dati a Conte per fargli scegliere un esterno a tutta fascia. Cajuste, Lindstrom, Natan, Traorè, Dendonker e Mazzocchi? Conte avrebbe scelto solo Mazzocchi. Meret? Le prossime tre le giocherà Caprile per via dell’infortunio. Conte? Solo lui può cambiare tutto il tridente a Torino, l’ho trovato fantastico, vede cose che noi non vediamo”.