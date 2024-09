Gentili:”Si parla tanto di Conte, ma è giusto fare un plauso ad ADL per il silenzio”

Il giornalista Bruno Gentili parla del comportamento del presidente De Laurentiis

Bruno Gentili, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli si sta rifacendo sotto alle prime e disputerà un grande campionato ponendosi come anti Inter. Oggi i nerazzurri palesano un po’ di stanchezza, la Juventus ha una difesa solida ma non segna e Motta sta peccando un po’ di presunzione. C’è un eccessivo fondamentalismo nella sua gestione, c’è una rotazione ossessiva del gruppo squadra. Uno dei problemi della Juventus è Vlahovic, ha segnato circa 35 goal in due o tre anni. Tant’è che si parla di Osimhen alla Juventus a gennaio, la clausola è stata abbassata a 75 mln ma non so se sia valida per l’Italia. Vlahovic guadagna 12 mln netti a stagione, ha il contratto fino al 2026 e a giorni arriverà il rinnovo. Non è facile liberarsi da un contratto così pesante.

Conte? E’ un grande persuasore, ti trascina con le sue convinzioni. Si parla giustamente di Conte, ma è giusto anche parlare del silenzio di De Laurentiis che sta rispettando il suo ruolo. McTominay? Con lui il Napoli può cambiare volto nel corso delle gare, bisogna migliorare sulla spinta delle fasce e su Lukaku”.