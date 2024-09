De Maggio: “Osimhen – Juve? Clausola non valida per l’Italia”

Valter De Maggio parla dei rumors che vedrebbero Osimhen accostato alla Juventus

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Osimhen? Si comincia a vociferare che Giuntoli lo voglia alla Juventus a gennaio. Secondo me la clausola non è valida per l’Italia. Giuntoli, quando era a Napoli, scelse Lukaku per sostituire eventualmente Osimhen.

Ngonge? C’è abbondanza in attacco e lo spazio per lui sarà col contagocce. Quei 18 mln li avrei dati a Conte per fargli scegliere un esterno a tutta fascia. Cajuste, Lindstrom, Natan, Traorè, Dendonker e Mazzocchi, tra questi solo Mazzocchi avrebbe scelto Conte“.