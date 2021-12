De Maggio: “La sconfitta contro lo Spezia ha vanificato la vittoria di San Siro contro il Milan”

Napoli-Spezia, parla de Maggio.

Valter de Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spezia.

“Nelle ultime sfide di campionato il Napoli ha fatto solo otto punti in otto gare e ora pensare che in ben 4 match interni possa collezionare solo un punto col Verona impone delle riflessioni. La sconfitta di ieri contro lo Spezia, in particolare ha di fatto vanificato la vittoria di San Siro contro il Milan e per quanto mi riguarda ho visto una squadra svogliata”