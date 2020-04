De Magistris:”In arrivo l’esenzione fiscale per le attività produttive”

Previsto per il 2020

Nell’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha rilasciato una lunga intervista annunciando l’arrivo di nuove misure per le aziende del territorio Napoletano. Ecco quanto dichiarato: “Il fondo di solidarietà proseguirà solo se ci sarà un appoggio da parte dello Stato. Questa iniziativa consente di aiutare circa 16mila famiglie con 300 per tre settimane e la possibilità di accedere ad altri 100 per la quarta settimana. Se il Premier Conte aiuterà i sindaci prolungheremo per maggio anche il Banco Alimentare di Mutuo soccorso che aiuta altre migliaia di famiglie. Da soli non siamo in grado di sostenere tutto ciò, abbiamo bisogno dell’aiuto dello Stato. Tengo molto anche alle residenze che abbiamo messo a disposizione: 154 posti letto a disposizione del personale sanitario che non voleva correre il rischio di infettare i propri cari. Stiamo preparando la misura più forte possibile: esenzione di tasse, imposte e tributi fino a tutto il 2020 per ogni attività produttiva. La condizione necessaria è che vengano mantenute però le posizioni lavorative. Tale misura incuba circa un miliardo di euro, per questo motivo dico che il Governo deve ascoltare i sindaci. Maggio sarà un mese all’insegna della prudenza, ma con eventi, così come l’estate. Ci saranno molti appuntamenti organizzati appositamente per distribuire meglio il pubblico. Bisogna essere vigili e attenti, ma anche fiduciosi. Così ci rialzeremo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino sulle parole di Sarri:”Su certi aspetti ne parlerò sempre male” [VIDEO]

Covid 19, negli Stati Uniti situazione drammatica nelle case di riposo

CONTENUTI EXTRA

Covid,Papa Francesco dona dpi a Chiavari