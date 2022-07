VIDEO – ‘Decibel’ Bellini saluta l’amico Dries Mertens: commoventi parole d’amore

‘Decibel’ Bellini, saluta l’amico Dries Mertens

Daniele 'Decibel' Bellini saluta l'amico Dries Mertens. Di seguito le commoventi parole accompagnate da un video:

Ciao Ciro, quando tu non eri ancora nato io e il tuo papà siamo diventati amici nella città dove tu sei nato: Napoli.

Il tuo papà per noi è stato molto importante per tutte le cose che ha fatto in campo ma anche, e sopratutto, per quello che ha fatto fuori dal campo.

Qui il tuo papà e la tua mamma si sono molto divertiti e hanno passato alcuni degli anni più belli della loro vita.

Noi gli siamo stati vicini quanto abbiamo potuto cercando di fargli conoscere tutto della nostra città. In cambio il tuo papà Dries e la tua mamma Kat ci hanno aperto il loro cuore regalandoci i sorrisi più veri, le serate più divertenti e i brindisi più felici.

Oggi sono triste perchè mi mancheranno moltissimo i tuoi genitori e perchè sono consapevole che con la loro partenza un pezzo anche della mia gioventù è finito.

È vero, si dice sempre che le cose non durano per sempre ma posso assicurarti una cosa caro Ciro: non potrò mai dimenticare quello che tuo padre ha fatto per noi.

Ti voglio bene, zio Decibel