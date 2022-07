Il West Ham non molla Zielinski

Il West Ham non ha ancora abbandonato la pista che porta a Piotr Zielinski, nonostante il Napoli abbia rifiutato la prima offerta. Il club inglese ha presentato una proposta di 25 milioni pù 8 di bonus, mentre il club azzurro ha fissato a 50 milioni la cifra per la cessione. Il West Ham ha ritenuto troppo alta la richiesta, ma secondo il quotidiano, per 38 milioni più bonus l’affare potrebbe andare in porto. Tra West Ham e Napoli non è ancora finita, anche se Zielisnki non è convinto di accettare l’offerta dei londinesi.

