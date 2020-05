Decreto Legge Rilancio – Pioggia di milioni per i Comuni italiani

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos è prevista un versamento di 150 milioni sul Fondo per le politiche della famiglia nella bozza del Decreto Legge Rilancio.

Il Decreto Legge Rilancio pensa quindi anche alle famiglia prevedendo fondi per i centri con funzione educativa:

“E’ prevista per l’anno 2020 un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, da erogare ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. E’ quanto prevede una bozza del Dl Rilancio.

Lo stanziamento è finalizzato anche a contrastare la povertà educativa, finanziando progetti durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso per recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale, si legge nella relazione.”

