Futuro Kvaratskhelia: l’intermediario rivela dove può andare

Futuro Kvaratskhelia, l’intermediario Zaccardo rivela dove può andare

Del futuro di Kvaratskhelia, ne ha parlato l’intermediario che lo ha portato a Napoli, Cristiano Zaccardo che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’esterno georgiano ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Di seguito le sue parole:

Da uomo mercato: facile immaginare che arriveranno richieste importanti in estate.

“È ancora presto, c’è tempo. Penso possa essere un calciatore apprezzato tantissimo anche all’estero e allo stesso tempo un vanto per il Napoli avere un calciatore come lui in squadra. Sicuramente potrebbe giocare in qualsiasi club europeo”.

Sirene europee per Kvaratskhelia che già la prossima estate potrebbe giocare ovunque in Europa. Spetterà al Napoli trattenerlo in maglia azzurra per non perdere in un colpo solo Kvara e Osimhen.

Zaccardo, poi si è soffermato anche sulla sfida di questa sera tra Napoli e Milan e sul dualismo tra Leao e Kvaratskhelia.

Stasera c’è Milan-Napoli.

“Sarò allo stadio, seguirò la partita in modo particolare. Il Napoli ha bisogno di punti per tornare in zona Champions, il Milan deve avvicinarsi alle prime posizioni”.

Da una parte Leao, dall’altra Kvaratskhelia.

“Due giocatori fortissimi, tra i migliori del campionato italiano. Fanno la differenza per entrambe le squadre. Sempre bello vederli dal vivo. Simpatizzo Milan, vivo a Milano. Però ci tengo anche al Napoli e auguro ad entrambe di conquistare i propri obiettivi”.

