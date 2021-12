Del Genio: “Elmas c’è sempre, ma nel calcio se non fai spettacolo non vieni notato”

Paolo Del Genio e gli elogi ad Elif Elmas: “Ha la forza di esserci sempre, spesso nel calcio se non fai cose spettacolari non vieni notato”.

Il giornalista Paolo Del Genio, nel corso di ‘A Tutto Napoli’, in onda su Tele A ha parlato delle qualità di Elmas: “Elmas arriva sempre, spesso non viene servito, ne ricordo tantissime, e qualche volta è stato sfortunato ma era lì anche ad esempio sulla respinta di Handanovic e Elmas era lì pronto a metterla dentro, in finale di Coppa Italia all’ultimo minuto c’era Elmas per il palo. Ha la forza per esserci sempre. Spesso nel calcio se non fai le cose spettacolari e vistose, tipo 4 dribbling di fila o il controllo al volo non vieni notato, lui ha questi inserimenti al buio ed entra per fare gol. Sono grandi qualità, ma si vedono meno”.

