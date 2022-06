Corriere dello Sport – Demme chiede più spazio: vorrebbe maggiore continuità.

Diego Demme con rispetto e senza polemica, in vista della nuova stagione avrebbe chiesto, tramite i suoi nuovi agenti e il proprio manager, di volere più spazio in squadra e di poter giocare con maggiore continuità. La situazione è delicata e l’intento sarebbe quello di aprire ad una riflessione per soddisfare le esigenze di tutti.

