Deulofeu-Napoli: le società sono in contatto ma l’affare non è chiuso

La trattativa tra Napoli e Udinese va per le lunghe

Gerard Deulofeu al Napoli è ancora possibile. Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato le dichiarazioni del suo entourage secondo cui la trattativa non è chiusa o nelle fasi finali, ma Napoli e Udinese sono in costante contatto e le possibilità che l’affare vada in porto ci sono.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma

Petagna-Monza, il giorno decisivo potrebbe essere già domani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruby ter: difesa Barizonte, solo giudizi morali e non penali