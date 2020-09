Deulofeu vuole tornare in Italia, Napoli destinazione gradita. I dettagli

Deulofeu vuole la Serie A, Napoli interessato

Gerard Deulofeu, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia. Secondo quanto riporta l’edizione online di Sport, lo spagnolo gradirebbe un ritorno nel nostro campionato. Attualmente è in forza al Watford della famiglia Pozzo, ma dopo la retrocessione dalla Premier è diventato complicato tenerlo in rosa. Il Napoli, è sempre vigile su di lui dopo i contatti avuti nelle scorse settimane. Deulofeu, ha mostrato apprezzamento per l’ipotesi Napoli e ne sarebbe felice. Oltre al club azzurro, anche la Fiorentina è su di lui.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alaba, obiettivo di Inter e Juve, ha l’accordo con lo United

UFFICIALE – Giudice Sportivo: due squalificati in serie A, c’è anche un giocatore della Juve

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Punto a favore della difesa in processo Meghan vs Mail