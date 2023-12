Di Francesco: “Che impresa! I miei ragazzi sono terribili, sognano la salvezza”

Le parole di Eusebio Di Francesco dopo la vittoria contro il Napoli

Le parole di Eusebio Di Francesco a Mediaset:

“Sì impresa, c’è tanto c’è tanto lavoro da parte di questi ragazzi splendidi che si mettono quotidianamente a disposizione, interpretando anche una partita con due allenamenti a livello tattico differente, ma mantenendo sempre i nostri principi. Hanno dimostrato grande consapevolezza e grande sacrificio. Giocatori che hanno giocato domenica, che hanno giocato anche poco e hanno fatto una gran partita”.

Ha parlato dei suoi ragazzi possiamo dire che a disposizione una squadra di ragazzi terribili?

“Sì terribili applicati, sono Veramente soddisfatto di questi ragazzi ed è tutto merito loro e sono contento per la società, per il presidente, gente che fa sacrifici per mantenere questa questa stabilità. Anche la società in generale che ci dà quella tranquillità per poter lavorare quotidianamente, meritano questo tipo di traguardo i nostri tifosi che sono sempre splendidi meritano tutti questi impresa”.

È normale dopo una prestazione del genere al San Paolo una sua intervista dove lei si metteva a nudo e le faccio doppiamente i complimenti perché nessuno, quasi nessuno lo fa dove analizza le ultime sue esperienze non più positive.

“Si c’è stato un attimo di pausa adesso riparto alla grande”.

qual è il segreto qual è il punto della ripartenza, qual è stato il fatto di star fermo, di fare un passo indietro, di staccare un attimo la spina. Cosa cosa gli ha dato questa spinta per dimostrare per ritornare ad essere di Francesco che tutti quanti noi conosciamo?

“Magari nella gestione di determinate situazioni sono stato poco paziente, frettoloso e non attento determinate cose. Però non cambia il mio pensiero da allenatore che io sono stato negli anni, perché ci ricordiamo magari sempre le ultime esperienze che facciamo. Come dico io, ci ricordiamo sempre gli ultimi cinque minuti o di un colloquio o di quello che succede durante una gara, invece ci sono stati dei momenti sicuramente difficili li ho attraversati, ma mi sono guardato dentro. Ho cercato di darmi forza! Poi una grande forza a casa mia, cioè i miei nipoti, adesso sono diventato nonno da diversi anni e penso a loro nei momenti tra virgolette difficoltà. Vi assicuro che è un’ottima medicina, è un ottimo pensiero che ti riporta nella dimensione giusta per affrontare al meglio determinate gare e affrontare il calcio anche nel modo giusto; pensando che sia uno sport, un divertimento dove c’è dentro sia organizzazione, sì tutto, ma ci vuole passione, determinazione voglia di fare allenamenti duri. Senza il duro lavoro non si va da nessuna parte ed è questo che mi sono imposto appena sono arrivata a Frosinone”.

Poi in campo però c’è la tecnica e c’è la corsa, allora mi sembra un mix straordinario questa squadra, che ha qualità. C’è un giocatore che non puoi rinunciare io penso no al centrocampista centrale che oggi ha fatto pure goal di testa. È una cosa un po’ rara per lui, però è un giocatore che è difficile a cui rinunciare.

“Hai nominato un giocatore che secondo me se ne parlato anche dal mio punto di vista troppo poco Barrenechea. Credo che sia il vero regista vero regista del calcio, per le qualità, per poter creare determinate situazioni dove ci sono pochi giocatori alla sua età che hanno questa personalità. Nel gestire la palla nell’andare a ricercare la verticalità, nel leggere destinati situazioni durante la gara.

Cosa mancava a questo ragazzo? Un po’ di esperienza in questa categoria e la sta acquisendo, ma anche il fatto di allenarsi con grande continuità ad alta intensità, perché oggi il calcio va in una direzione tale che non ti può permettere, come hai detto tu prima, quel mix di corsa di determinazione non può non esserci all’interno di una squadra. Specialmente giovane, dove il livello tecnico per poterlo pareggiare ai giocatori di livello superiore che ha il Napoli, in questo momento devi metterci determinate caratteristiche e loro durante gli allenamenti vanno alla ricerca continua. Di questo è il merito e loro ovviamente io cerco di sempre di stimolarmi in questa direzione ma loro hanno capito che per arrivare a fare queste prestazioni, queste imprese, bisogna passare attraverso allenamenti prima duri”.

Molta attenzione perché sono giocatori, alcuni di proprietari di altre squadre, molto ambiti stasera non c’è, anche Raineri che è un altro prospetto secondo me notevolissimo, loro sanno sanno che hanno l’attenzione dei grossi club già addosso? Tu li tieni bene tranquilli per far sì che non si montino troppo la testa? Cosa frulla nella testa di questi ragazzi?

“Di questo sono contento, però ho fatto questo discorso che stai dicendo te proprio domenica. Con la squadra, dopo che abbiamo perso l’ennesima partita nel finale, ed è un peccato perché a volte lasciare questi punti per strada è un peccato. Attraverso le prestazioni che abbiamo fatto, specialmente fuori casa, in campionato abbiamo portato poco e nulla come punti. Il loro sogno in questo momento non è quello che state dicendo voi, ma la salvezza del Frosinone. Se partiamo da questo presupposto sicuramente loro si toglieranno grandi soddisfazioni in futuro. Il loro presente è qua, il futuro prossimo lo vedremo ed è giusto che loro ambiscono a diventare a giocare con grandi squadre, ma devono passare attraverso il Frosinone. Questo penso che sia l’aspetto più importante e mi auguro che l’abbiano capito una volta per tutte”.

