Napoli-Barcellona, Xavi: “Vogliamo passare ai quarti”

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato della sfida di Champions League che dovrà affrontare contro il Napoli.

Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Almeria e si è espresso brevemente anche sulla prossima sfida di Champions League contro il Napoli.

Di seguito le sue parole in merito alla sfida che andrà in scena il prossimo 21 febbraio:

“Vogliamo sempre rinforzare la nostra rosa ed è necessario trovare i pezzi che ci mancano. Con l’infortunio di Gavi servirebbe uno che presenta le sue stesse caratteristiche ma non è facile. Lavoro insieme a Laporta e Deco per rafforzare la squadra. Il Napoli è la squadra campione d’Italia in carica, dai tempi di Maradona non vincevano il titolo. Sono nella nostra stessa situazione, anche se non c’è più il tecnico dello scorso anno, bensì Mazzarri che è più difensivo. Mancano ancora due mesi, ma vogliamo passare ai quarti.”

