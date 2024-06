Corriere dello Sport – Di Lorenzo non si muove: l’accordo con la Juve non è considerato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, hanno parlato chiaro, il capitano del Napoli non si muove. Questo quanto accaduto al summit di martedì: “Il tecnico è andato via intorno alle 17.30; Giuffredi alle 19.30; mentre Manna è rimasto in hotel. Il lavoro del ds, a proposito di diplomazia, sarà centrale: servono pazienza e cura per ricucire questo strappo profondo, ma le infinite e collettive manifestazioni di stima e fiducia faranno di certo riflettere Di Lorenzo.

A sua volta legato da un contratto fino al 2028, con opzione al 2029, ma anche finito seriamente nel mirino della Juventus: un’ingombrante ombra in bianco e nero e un principio di ipotetico accordo personale che però continua a frantumarsi sul muro di cemento armato costruito dal Napoli. La storia, in questa fase, è questa: non è una questione di trattativa con la Juve, di prezzo, di offerta da migliorare o di eventuali contropartite tecniche a coté, perché De Laurentiis e Manna non trattano. E Conte, beh, non vuole neanche sentirne parlare”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “Di Lorenzo vuole la Juve? Che ci vada, ma è il Napoli a dettare le condizioni”

Caso Di Lorenzo, agente all’Hotel Parker’s: incontro con Conte e Manna

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi