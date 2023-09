Zonafanta – Di Marzio: “Frattesi? Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo chiedendogli di non firmare”.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha rivelato un retroscena nei riguardi di Davide Frattesi ed il Napoli: “Su Frattesi c’erano diversi club interessati, il giocatore aveva dato la sua priorità all’Inter. Si vedeva, per come giocava la squadra col centrocampo a tre, lì. Però non ha detto no alle altre squadre tant’è che ci hanno provato Juve, Roma e Milan, ma queste ultime avevano bisogno di incassare prima dalle cessioni.

La società, che fino a quando Frattesi era in sede con l’Inter, ha provato a fare dei rilanci al telefono è stato il Napoli. De Laurentiis e Micheli chiamavano in continuazione l’agente del giocatore e Frattesi per dire: ‘Non firmate, venite da noi!“.

