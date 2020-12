Diego Jr spiega perché suo padre scelse Napoli

Diego Jr: “Mio padre scelse Napoli perché sentiva il bisogno di una città che lo amasse incondizionatamente…”. Le parole di Diego Jr in un video di qualche tempo fa, in cui spiega come mai suo padre scelse di venire a giocare a Napoli:

Diego Jr:

“E’ molto bello che la gente mi voglia di riflesso per quello che ha fatto mio padre tanti anni prima. E’ ovvio considerarlo che sia considerato il miglior giocatore del mondo. Tante volte gli ho chiesto come mai avesse scelto Napoli e lui mi ha risposto sempre che sentiva il bisogno di una città che lo amasse incondizionatamente e non solo per quello che era in campo. Quando vedo Diego, vedo il volto dei miei figli”.

