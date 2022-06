Diletta Leotta si racconta :”Mi piace vestirmi comoda”

Diletta Leotta: “Mi piace vestirmi comoda, se potessi starei in tuta tutto il giorno”

Diletta Leotta, volto di punta di DAZN, si è raccontata in un’interessante intervista concessa ai taccuini del quotidiano La Stampa: “Non sono così “addicted” rispetto alla moda, in realtà mi piace vestirmi comoda. Dopo i due anni di pandemia in cui passavo le giornate in tuta, dico la verità, faccio un po’ più fatica a vestirmi diversamente. Certo, poi ci sono le occasioni in cui devi tirar fuori il capo più carino che hai, ma, nella quotidianità, se potessi, starei in tuta tutto il giorno.

La bellezza? Secondo me è un dono e poi, certo, se fai questo mestiere, non guasta. Poi, però, quello che conta è studiare, lavorare su se stessi, impegnarsi. All’inizio della mia carriera cercavo di essere sempre perfetta, era quasi un’ossessione, poi mi sono accorta che, facendo così, perdevo un po’ di autenticità che invece è la cosa più importante. Ma questo lo capisci dopo, con l’esperienza”