DISTINTA – MILAN-SPAL (PRIMAVERA 1): I ROSSONERI TORNANO AL SUCCESSO

Questa mattina alle ore 11 presso il Centro Sportivo Vismara di Milano, i rossoneri di mister Giunti hanno affrontato la Spal nel match valido per l‘8^ giornata del campionato di Primavera.

Vittoria netta e meritatissima da parte del Milan, seppure la partita sia stata sbloccata soltanto nel finale.

Primo tempo in cui la Spal si arrocca in difesa cercando di respingere le offensive rossonere. Già al minuto 5 il bomber Olzer, però, va vicino al vantaggio con un gran bel mancino parato da Galeotti. I biancocelesti sono ben disposti in campo e creano difficoltà alla manovra offensiva rossonera. Al minuto 30 ci prova Tonin, che colpisce sfortunatamente il palo dopo essersi liberato in area di rigore. La prima frazione finisce così sullo 0-0.

Nella ripresa, il pressing alto dei padroni di casa porta finalmente dei frutti. Roback sfiora subito il goal al minuto 48, ma sbaglia la conclusione decisiva. E’ Tonin a portare il Milan in vantaggio al minuto 70 sfruttando un errore di disimpegno della difesa spallina. E’ il goal del meritato 1-0. Nel finale, in pieno recupero, Olzer chiude definitivamente il match con un bel mancino sul primo palo.

Prossimo Turno (Recuperi 5^ giornata)

Spal-Ascoli (sabato 6 febbraio ore 13:00)

Milan-Sassuolo (sabato 6 febbraio ore 13:00)

Roberto Fontana

