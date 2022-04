Divorzio Zaniolo-Roma, costa 50 mln e piace al Napoli: ecco il piano di ADL

Corriere dello Sport – Zaniolo in uscita dalla Roma per 50 milioni, il Napoli ci pensa: De Laurentiis ha un piano.

Nicolò Zaniolo, con un contratto da 2 milioni più bonus fino al 30 giugno del 2024, potrebbe divorziare con la Roma. Di rinnovo non si è mai parlato con la società e il quotidiano ha preso in considerazione le intenzioni del Napoli. Il club partenopeo, dunque, potrebbe cogliere l’occasione per acciuffare l’erede perfetto di Lorenzo Insigne, ma ci sarebbe l’ostacolo ingaggio, poiché il giocatore ha una valutazione molto alta.

Tuttavia c’è di fatto che il Napoli vuole Nicolò Zaniolo e soprattutto le intenzioni sono reali. In corsa c’è la Juventus, che è la pretendente con le intenzioni più concrete, e che sarebbe più predisposta a spendere 50 milioni circa per il giocatore giallorosso.

Il dettaglio che va a favore del Napoli è la mancanza di una vera trattativa tra il giocatore e la Roma, ergo il rinnovo non sembrerebbe essere di prima necessità per ambedue le parti.

