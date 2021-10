Dries Mertens è la garanzia di Luciano Spalletti: “C’è tantissimo di lui nel primato del Napoli”.

Sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla di Dries Mertens. La giornalista Monica Scozzafava sottolinea l’importanza del giocatore dentro e fuori dal campo, elogiandone le qualità: “C’è tantissimo di lui nel primato del Napoli. Pochi minuti nelle ultime partite, ma tutto il tempo con il gruppo. E per il gruppo. La storia di Mertens ricomincia, e da stasera sarà un’assicurazione per gennaio quando Osimhen sarà impegnato in coppa d’Africa e il centravanti piccolo e scattante dovrà rinverdire i fasti da falso nuove. Si alza il sipario stasera al Maradona”.

