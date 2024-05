VIDEO – La reazione di Spalletti alla domanda, “Le dispiace per il Napoli?”

La reazione di Spalletti alla domanda sul Napoli

Notizie Napoli calcio – Durante la presentazione di Vivo Azzurro Tv una giornalista ha chiesto del Napoli al CT Luciano Spalletti.

“La addolora vedere il Napoli così, ora che si sta per chiudere il campionato?”. Spalletti, evidentemente infastidito dalla domanda, finge di non aver capito e risponde: “Prego?”, poi di fronte alle insistenze della giornalista, l’ex tecnico del Napoli rincara la dose e risponde: “Prego? Prego? Prego?”, prima di andare via.

La reazione di Spalletti alla domanda sul Napoli: video

