Del Genio: “Conte al Napoli? Ha fatto delle richieste, sta già pensando al 4-3-3”

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto sui social, con un post dedicato al possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli:

“Bene informati parlano delle richieste di Conte al Napoli. Soldi poco ci interessa. Interessanti invece le presunte richieste di mercato. Conte vorrebbe un difensore, una mezzala (quindi si gioca a 3 in mezzo al campo), un esterno offensivo (quindi si gioca a 3 in attacco) e, ovviamente, il nuovo centravanti. Se la ricostruzione dei ben informati è esatta, Conte starebbe pensando al 4-3-3. Aveva torto nel caso suo, ma in generale ha ragione San Tommaso”.

