Corriere della Sera – Conte-Napoli: proposta di 6mln più 3 con qualificazione in Champions

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la trattativa tra il Napoli e Antonio Conte è entrata nel vivo: “La proposta c’è: base fissa di circa 6 milioni, come incentivo ulteriori 3 milioni per la qualificazione alla Champions. De La non vuole commettere altri errori di questo tipo, ma se il rapporto dovesse interrompersi prima della scadenza di tre anni, il patron non intende far fronte allo stipendio di tutta la durata del contratto. Clausola di tutela, dunque. Una buonuscita concordata in caso, ad esempio, di mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli – Manna tenta il colpo dalla Juventus: fissate le cifre

De Maggio: “Se il Napoli non retrocede in Serie B: ecco a chi dobbiamo ringraziare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi