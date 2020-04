Dybala in attesa dei risultati dell’ultimo tampone

Lo juventino Paulo Dybala chiama l’ex dieci Alex Del Piero.

Dybala ha raccontato di essere in attesa del risultato di un ulteriore test, a riportarlo è SportMediaset:

“Nel corso di una lunga chiacchierata con Alex Del Piero, l’attuale numero dieci della Juve Paulo Dybala ha chiaramente parlato anche del suo stato di salute, raccontando dei giorni di malattia dopo essere risultato positivo al coronavirus e delle ore di attesa per i risultati di un nuovo tampone che possa sancirne la guarigione: “Io sono stato un po’ peggio di Oriana (la sua compagna, risultata nuovamente positiva al coronavirus qualche giorno fa, come da lei stessa raccontato, ndr) e adesso sono in attesa del risultato del nuovo test”.”

