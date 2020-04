Il ministro Spadafora fissa la data, gli allenamenti possono ripartire

Il portale gianlucadimarzio.com riporta le dichiarazioni del Ministro Spadafora.

Il Ministro Spadafora fissa la data della ripresa allenamenti:

“Ho incontrato e ascoltato tantissime realtà dello Sport. Ho dialogato in video conferenza con tante federazioni di cui ho ascoltato riflessioni, suggerimenti e difficoltà”. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha così esordito in un messaggio dal suo profilo Facebook che ha seguito la conferenza stampa del Premier Conte.

“Spadafora si è rivolto ai tifosi e agli atleti ed ha spiegato come inevitabilmente il nuovo DPCM coinvolga anche lo sport.

La situazione, come stiamo sentendo, ha qualche leggero segnale di miglioramento ma è ancora complessa e grave. Dobbiamo ancora tenere duro e rispettare le regole, altrimenti tutti i sacrifici fatti finora sarebbero vanificati. Per questo le misure sono prorogate e il nuovo DPCM riguarda anche lo sport.

Queste settimane da qui al 4 maggio, quando auspicabilmente potremo riprendere gli allenamenti singoli e di gruppo, sono fondamentali”.

In vista del 4 maggio quindi il Ministro ha già iniziato il dialogo con le Federazioni per poter far riprendere le attività degli atleti in totale sicurezza: “Tutti devono fare il possibile in queste settimane per definire e cominciare a rendere operativi dei protocolli sanitari dal 4 maggio come speriamo.

Per la sicurezza degli atleti e di tutti coloro che gravitano intorno a questo mondo. Abbiamo davanti ancora 3 settimane e il 4 maggio potranno ricominciare tutti gli allenamenti ma in sicurezza per tutte le federazioni”.”

