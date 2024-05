Dybala potrebbe non rinnovare con la Roma, il Napoli ci pensa

Il Napoli starebbe considerando per l’attacco Paulo Dybala in caso quest’ultimo non dovesse rinnovare con la Roma.

L’attaccante della Roma Paulo Dybala piacerebbe al Napoli ed anche ad Antonio Conte. Il club giallorosso vorrebbe rinnovare il suo contratto, ma in caso ciò non dovesse avvenire il club azzurro potrebbe pensarci molto.

Di seguito quanto scrive Tuttomercatoweb:

“Paulo Dybala è una suggestione in casa Napoli, un nome che stuzzica la fantasia e che sarebbe assai gradito anche ad Antonio Conte. Come scrive Tmw, la Roma vorrebbe rinnovare il contratto a La Joya, magari eliminando la clausola che libererebbe il giocatore a fronte di 12 milioni che il Chelsea pagherebbe volentieri. Le trattative riprenderanno a breve e c’è comunque la giusta fiducia che si possa arrivare ad un’intesa, anche se il tempo stringe e la clausola dell’argentino scade il 31 luglio. Dunque gli inglesi, come altri club in Spagna, potrebbero provare ad accelerare. Intanto il Napoli studia le mosse. Il primo tassello sarà l’allenatore ed è già scattato il countdown per l’accordo definitivo con Antonio Conte ( questione di dettagli, poi sarà fumata bianca e accordo triennale per un nuovo entusiasmante progetto). Poi il mercato. E Paulo Dybala è un profilo che scalda parecchio”

