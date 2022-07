La Gazzetta dello Sport – Dybala – Priorità Inter, ma Napoli intriga! ADL ha videochiamato l’argentino.

Paulo Dybala, ex promesso sposo dell’Inter, è ancora affascinato dalla pista nerazzurra alla quale da massima priorità. Tuttavia l’ex Juve non può aspettare in eterno e, secondo il quotidiano, sarebbe disposto nelle prossime settimane ad aprire a Napoli e Roma, in caso di mancato affondo con la beneamata.

“Paulo, voglioso di Inter ma deluso per essere stato sedotto e quasi abbandonato, ha fretta di scegliere (e di essere scelto). Non è un aut aut, ma un caloroso invito alla controparte. “Fate in fretta se ancora volete…”, sarebbe la sintesi. Un’immaginaria dead line è fissata in pochi giorni, entro la prossima settimana“.

Marotta controlla a distanza la situazione “vista che la concorrenza è tutta italiana (l’opzione United è fallita con lo sbarco di Eriksen) e meno qualificata rispetto all’Inter. Nel gradimento della Joya, il Napoli sta un passo indietro, nonostante il ds Giuntoli si sia spinto con maggiore decisione negli ultimi giorni verso Antun, con un nuovo contatto video anche ieri: sarebbe pronto a una offerta da 6 a stagione. E avrebbe pure fiducia sul problema dei diritti di immagine, grazie alla sponda Adidas, main sponsor anche della Joya. A Roma, invece, attendismo dietro le quinte, nonostante l’altissimo gradimento di Mou: il monte ingaggi per i Friedkin va ridotto per iniziare un percorso virtuoso e le pretese di Paulo sono troppo alte per i parametri. Il tutto mentre Marotta verifica, giorno dopo giorno, le difficoltà nel liberare spazio per la Joya”.

