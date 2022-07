Politano può restare: a breve l’incontro tra l’agente e ADL

Corriere dello Sport – Politano può restare: c’è stato un chiarimento, a breve incontro tra l’agente e ADL.

Mario Giuffredi agente di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, è arrivato a Dimaro per chiarire con Spalletti la situazione di Matteo, che non sente più la fiducia del mister e ha chiesto la cessione. Tuttavia le cose sembrerebbero andare per il verso giusto, mutando in positivo:

«C’è collaborazione e serenità», ha spiegato Giuffredi dopo un colloquio avuto nel pomeriggio proprio con il signor Luciano allo stadio di Carciato. A fine allenamento. «C’è stato un chiarimento: Politano può anche restare e se resterà lo farà con la testa giusta. A breve incontrerò De Laurentiis».

