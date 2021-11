Zazzaroni sulla Nazionale: “Un’altra eliminazione sarebbe una disgrazia sportiva e sociale”

Zazzaroni sulla Nazionale

Ivan Zazzaroni commenta il pareggio dell’Italia con l’Irlanda del Nord che è costato alla Nazionale il mancato accesso diretto al Mondiale. Il direttore sottolinea il suo giudizio sulle colonne del Corriere dello Sport: “Meritiamo gli esami di riparazione. Il campo ci ha rimandato in coraggio e lucidità, prima che in qualità tecnica: è proprio in personalità che siamo risultati largamente insufficienti”. Zazzaroni sottolinea come gli Azzurri abbiano sbattuto addosso ad una squadra da lui definita “di serie B: soprattutto i due confronti con la Svizzera e quello con la Bulgaria ci hanno riportato indietro di parecchi mesi”. È il momento di “scegliere con coraggio”, con contezza dei propri limiti, anche perché l’Italia non può permettersi di saltare il secondo Mondiale di fila: “Una quaresima di otto anni sarebbe una disgrazia sportiva e sociale”

