Nicolò Schira sicuro: “Napoli pronto alla trattativa rinnovo Ospina: durata e opzione”

Nicolò Schira esperto di mercato de Il Giornale parla della situazione rinnovo Ospina, portiere del Napoli che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Stando a quanto riferisce la società azzurra è pronta ad iniziare la trattativa per l’estensione del contratto di Ospina. Molti club (Lazio e Juventus in particolare) monitorano la situazione. Gli azzurri proporranno un rinnovo fino al 2024 con opzione per un’altra stagione.

