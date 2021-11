Marcolin: “Inter-Napoli è un crocevia per gli azzurri: possono dare un segnale fortissimo al campionato”

Marcolin su Inter-Napoli

Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul big match Inter-Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal. Di seguito le parole dell’ex centrocampista azzurro.

“Inter-Napoli? Un crocevia per gli azzurri, è una partita dalle due facce: deve testare la sua qualità contro una big fuori casa, e poi per dare un segnale al campionato. Uscirne con un risultato positivo sarebbe un segnale fortissimo, soprattutto contro una squadra solida in difesa ma che lascia dei momenti per creare gioco durante la partita. Il Napoli ha tanti giocatori offensivi, ma deve fare il Napoli anche in fase difensiva avendo i numeri migliori d’Italia.

Koulibaly? Se leggo il linguaggio del corpo, non l’ho mai visto così tanto concentrato. Ormai è diventato maturo, quest’anno è lui che guida e non ha bisogno dell’Albiol di turno. Per me è tra i primi tre difensori al mondo.

La partita dell’Italia? Un tema che va avanti da tempo, quello del centravanti: Insigne falso nuove credo preferisca giocare a sinistra, l’Italia ieri non ha fatto una bella partita e ho visto una squadra stanca. Forse la partita poteva essere preparata meglio, chissà”.

