Calciomercato Napoli, Reinildo Mandava a gennaio?

Il ds, Cristiano Giuntoli sta lavorando per regalare un laterale sinistro a mister Spalletti.

Come sostiene l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il nome più caldo in cima alla lista per rinforzare la corsia sinistra è Reinildo Mandava del Lille. Il calciatore classe 1994 è in scadenza di contratto a giugno, ed è pronto a vestire la maglia azzurra il prossimo anno.