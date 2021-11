Calciomercato – Giuntoli a lavoro, ritornano due profili interessanti

Cristiano Giuntoli a lavoro, la finestra invernale di calciomercato si avvicina, e il DS del Napoli inizia a monitorare validi profili per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la fascia mancina della difesa, il profilo di Reinildo Mandava del Lille rimane quello più gettonato. In estate, lo stesso terzino, era stato accostato più volte alla squadra di Spalletti, considerato da quest’ultimo uno dei profilo più idonei per l’alternanza con Mario Rui. La sua attuale quotazione si aggira attorno ai 6 milioni, ma potrebbe dimezzarsi per gennaio, e il club azzurro potrebbe approfittare sui buoni rapporti con i francesi, dai quali ha acquistato Osimhen.