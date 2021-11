Zaccheroni: “Anguissa è la forza del Napoli, Koulibaly il punto debole”

“Il Napoli ha la pancia vuota, come il Milan, questa può essere l’occasione della vita per vincere. Effetto Spalletti? Luciano è un grande, il primo anno fa sempre molto bene. Capisce subito con chi sta lavorando e cosa potergli chiedere. Non chiede la luna, ma cose semplici. Punto di forza? In questo momento è davvero difficile dirne uno, considerando la forza di Anguissa, che è insuperabile e la grande scelta tra gli esterni offensivi, ma dico Osimhen. Basta dargli un pallone, anche sporco, e lui è in grado sia di far salire la squadra sia di andare a segnare. Il punto debole? Paradossalmente direi Koulibaly, proprio perché è insostituibile. Il Napoli sentirà la sua mancanza in Coppa d’Africa. Chi vincerà lo scudetto? Un nome ora non si può fare, anche l’Inter ha le carte in regola per lottare fino alla fine, vincerà chi sarà più libero di testa”.

