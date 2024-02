Napoli-Zielinski, una storia che sta finendo in malo modo

Il giornalista Francesco Modugno ha parlato della questione relativa al Napoli ed al centrocampista Piotr Zielinski.

Il futuro di Piotr Zielinski sembrerebbe sempre più lontano da Napoli. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno si è focalizzato proprio sulla suddetta questione ai microfoni di “Radio Marte”.

Di seguito quanto dichiarato:

Quella di Piotr Zielinski è una storia triste che si sta consumando in malo modo. Nei prossimi mesi va chiuso questo rapporto con serenità: non farebbe bene a nessuna delle due parti il contrario, nemmeno all’immagine del giocatore che rischia di allenarsi e fare solo qualche giretto di campo. “La priorità del club dovrebbe essere recuperarlo. Sentendo le parole di Aurelio De Laurentiis, però, non mi sembra che ci siano i presupposti per ritrovarsi subito, anzi. Il patron non ha avuto parole dure per il ragazzo, ma per l’agente sì. La situazione è abbastanza pesante. In questa maniera la condizione psicofisica del giocatore fatica ad esserlo ottimale: puoi averlo a disposizione, ma in campo che succederà? Serve il modo di farlo sentire coinvolto.”

