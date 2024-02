Monza, Galliani Jr: “Zerbin ci ha impressionato”

Gianluca Galliani, Amministratore Delegato del Monza, ha parlato brevemente del nuovo arrivato dal Napoli Alessio Zerbin.

Gianluca Gaetano, figlio di Adriano ed Amministratore Delegato del Monza Calcio, ha parlato di vari argomenti tra cui l’attaccante Alessio Zerbin.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Rivincere è difficilissimo, noi al Milan eravamo abituati alla vittoria. Quando vinci devi dare stimoli interni e rinforzare la squadra. Non è giusto che le colpe vengano attribuite tutte a De Laurentiis. È giusto celebrare la vittoria di uno scudetto, ma c’è il rischio che l’anno successivo si possa calare. La scelta di Giuntoli e Spalletti di andar via non è da imputare solo al Napoli, ma forse hanno avuto la sensazione di aver fatto qualcosa di irripetibile. A Zerbin lo hanno voluto tutti, è considerato un giocatore importante. Abbiamo avuto la possibilità di sfidarlo quando giocava ai tempi di Frosinone e già rimanemmo impressionati. Il Napoli ha fatto bene a mandarlo a giocare e Monza è la piazza ideale per lui.”

Poi, su Popovic:

“È una prospettiva molto importante, ma non parla la lingua. Ha delle qualità enormi, ma non bastano quelle. Lui ha qualità, poi starà a lui continuare a crescere bene. Sembra sveglio, ci ho parlato a gesti ma l’ho visto estroverso. È arrivato anche Djuric che può dargli una grossa mano.” Infine, sul match tra Milan e Napoli: Faccio fatica a decifrarla, viene in un momento particolare, viene prima della ripartenza delle coppe europee e non so che gara sarà. Ovviamente il mio cuore è rossonero, ma sono due squadre che quest’anno stanno facendo un po’ fatica nella fase difensiva e questo penalizza tutta la squadra.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

