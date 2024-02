Milan-Napoli, il probabile modulo che sceglierà Mazzarri

Il quotidiano Repubblica si è soffermata sul presunto modulo che Walter Mazzarri potrebbe scegliere in occasione di Milan-Napoli.

Milan e Napoli si sfideranno domenica alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha riportato il modulo che molto probabilmente il tecnico azzurro Walter Mazzarri schiererà in campo.

Di seguito quanto riportato:

“La strategia è molto chiara: tutti uniti per tentare la rimonta Champions. E il fattore determinante sarà il ritorno di Victor Osimhen. Mazzarri sta pensando al match con il Milan, aspetta il rientro in gruppo di Meret e Olivera. Le condizioni di Politano peseranno sulle scelte anti-Milan. Mazzarri ha una tentazione forte: tornare alla difesa a tre, confermare il tridente oppure cambiare posizione a Kvaratskhelia? A San Siro potrebbe tornare al 3-5-2 con Kvaratkshelia alle spalle di Simeone. La soluzione non dispiacerebbe neanche al Cholito.”

