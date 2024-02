Lindstrom, l’ex allenatore: “Non l’avete ancora visto”

Oliver Glanser, ex allenatore di Jesper Lindstrom, ha parlato del giocatore azzurro ai microfoni di “Radio Crc”.

Tra i nuovi acquisti del Napoli c’è il centrocampista danese Jesper Lindstrom. Oliver Glanser, suo ex allenatore, è intervenuto a “Rado Crc” ed ha parlato proprio di lui.

Di seguito le sue parole:

“Non ho bei ricordi della doppia sfida in Champions League contro il Napoli di Spalletti, perché sono stati superiori, quella squadra era in forma strepitosa e non c’è stato niente da fare. Per quanto riguarda Lindstrom ci sono diversi fattori a volte quando un giocatore non riesce a trovare la propria posizione in campo e a dare rendimento. Ad esempio all’inizio del 2023 Lindstrom è stato infortunato per tre mesi, poi c’è stato questo trasferimento a Napoli che è una piazza importante. Quindi il cambiamento, andare in un nuovo Paese e in nuovo campionato, bisogna prima ambientarsi. Il vero Lindstrom ancora non è arrivato a Napoli. Lo vedo giocare meglio negli half-spaces tra le linee, da lì può partire per i suoi dribbling e soprattutto per le sue corse in profondità, oltre a concludere più spesso. Perché scelsi Lindstrom dal Brøndby? Quando lo valutammo la cosa più importante era la professionalità e che fosse un ragazzo fantastico che voleva lavorare e che ascoltava. Rimanemmo impressionati soprattutto dalla sua velocità, dai dribbling, dal suo inserirsi negli spazi. Questo mi ha fatto capire che fosse un giocatore che può arrivare ad alti livelli per la sua voglia di imparare e il suo professionismo.”

