Milan-Napoli, Bennacer titolare dopo la Coppa d’Africa

Ismael Bennacer è tornato dalla Coppa d’Africa e dovrebbe essere in campo dal 1° minuto per la sfida tra Milan e Napoli.

Per la sfida di campionato tra Milan e Napoli tra i titolari rossoneri dovrebbe esserci il centrocampista Ismael Bennacer. Quest’ultimo ha fatto da poco ritorno dalla Coppa d’Africa, Stefano Pioli lo ha già impiegato nell’ultima sfida dei rossoneri in campionato ma soltanto nel corso della ripresa. Contro il Napoli invece, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe entrare in campo dall’inizio del match.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Due vittorie in nove anni, l’ultima firmata da Ismael Bennacer, l’uomo con le chiavi del centrocampo che tornerà titolare per la prima volta da dicembre. Niente di strano, visto che la prolungata assenza dell’algerino era stata dovuta, semplicemente, all’impegno in Coppa d’Africa. Bennacer aveva già fatto rientro in Italia la scorsa settimana e, contro il Frosinone, era già sceso in campo nel secondo tempo. Tornerà nel big match Milan-Napoli di domenica sera, complice (ma non solo) la squalifica di Reijnders.”

