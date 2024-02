La Juventus pensa a Koopmeiners: è un obiettivo per l’estate

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport Teun Koopmeiners sarebbe un obiettivo estivo della Juventus.

Tra i giocatori che avrebbero suscitato l’interesse della Juventus ci sarebbe l’ex obiettivo del Napoli Teun Koopmeners.

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla situazione:

La Juventus è pronta a sfidare le big inglesi nella corsa a Teun Koopmeiners. L’olandese è il grande obiettivo per l’estate del club bianconero, alla ricerca di un centrocampista in grado di alzare il livello delle mediana e al tempo stesso garantire diversi gol con i suoi inserimenti offensivi. Identikit che risponde alla perfezione a quello del numero 7 atalantino, pronto al termine della stagione a fare il grande salto in un top club dopo un triennio da urlo coi nerazzurri di Bergamo. tempi appaiono appunto maturi per intraprendere una nuova avventura professionale. In tal senso la Juve ha già iniziato ad apparecchiare il tavolo delle trattative: contatti positivi con il suo agente Bart Baving e primi segnali inviati al club dei Percassi per avviare le negoziazioni.

