Kvaratskhelia è una certezza per il Napoli: spunta l’idea di Mazzarri

Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato su Khvicha Kvaratskhelia, che ormai rappresenta una certezza per il Napoli.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia si sta confermando anche quest’anno uno dei protagonisti del club azzurro.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrato proprio su di lui, parlando anche di un’idea del tecnico azzurro Walter Mazzarri.

“Il Napoli contro il Verona ha trovato tracce nuove che possono alimentare l’entusiasmo. Kvaratskhelia ha indossato i panni del trascinatore, la voglia d’incidere non è mai mancata. Mazzarri lo vuole più dentro al campo, studia gli equilibri per tirarlo fuori dalla gabbia che gli preparano in ogni partita a sinistra, i numeri dimostrano la sua energia positiva: è il primo giocatore della serie A per falli subiti, tiri totali e terzo per conclusioni che inquadrano lo specchio della porta. Kvara è una vecchia certezza, il Napoli poi si è reso conto della potenza dei volti nuovi e dell’aria fresca che possono generare. Non hanno le scorie della preparazione atletica dello staff di Garcia, il vissuto emotivo del passaggio dallo scudetto alle difficoltà di questa stagione, il peso mentale di non riuscire a proporre il calcio della scorsa annata. È il destino comune di Mazzocchi, Ngonge e anche Dendoncker e Traorè, quando saranno cresciuti sotto il profilo della condizione atletica e del minutaggio.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calafiori piace a Napoli, Juventus e Tottenham, ecco quanto vale

UFFICIALE – Iachini è il nuovo allenatore del Bari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Melissa Satta e Matteo Berrettini, soffiano venti di crisi…