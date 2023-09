Trattativa rinnovo Osimhen finita: ecco l’offerta definitiva, i dettagli

Trattativa rinnovo Osimhen, le ultime

Trattativa rinnovo Osimhen – Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha dato le ultime notizie sul rinnovo dell’attaccante azzurro tramite il suo account Twitter:

“Rinnovo di Osimhen: non ci sono più dettagli da limare, anche perché questa lima dopo tre mesi si sarebbe consumata. De Laurentiis attende la risposta del giocatore: l’offerta è ormai quella definitiva e deve essere solo accettata.

Le trattative sono finite: 11 milioni per altri due anni e clausola da 150 milioni. Il calciatore non ha ancora risposto e non è detto che accetti. Non ci sono deadline. L’attaccante è tentato dal potersi liberare la prossima estate senza una clausola e a condizioni economiche più favorevoli”.

