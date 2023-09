Juventus, Pogba positivo al doping dopo la gara contro l’Udinese

Altro problema per la Juventus, Pogba positivo al doping

Dopo lo scandalo plusvalenze è di nuovo bufera in casa Juventus, come riportato dal Corriere della Sera Paul Pogba sarebbe risultato positivo ad un controllo antidoping. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Paul Pogba è risultato positivo al doping: tracce di testosterone. È successo nella prima gara della stagione: Udinese-Juventus del 20 agosto, gara in cui lui non era neanche entrato in campo. La notizia filtra da ambienti calcistici, si è diffusa nella mattinata di oggi, lunedì 11 settembre, ed è stato un rincorrersi di voci”.

