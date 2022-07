Mercato Inter: anche il Monza in corsa per Dzeko, ma ci pensano anche Juventus e Napoli. Questa l’indiscrezione rilanciata dal portale Sportmediaset: “Adriano Galliani vuole chiudere una grande colpo in attacco per il Monza. Così l’ad dei brianzoli ha contatto l’entourage del bosniaco per capire i margini dell’affare. L’attaccante è in uscita dall’Inter per far spazio a Dybala: alla finestra anche Juventus e Napoli“.