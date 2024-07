Effetto Conte su Di Lorenzo, il capitano azzurro vuole ricurice con il Napoli e apre alla permanenza

Di Lorenzo pronto a restare a Napoli, decisivo Conte

Dopo le burrascose settimane, Giovanni Di Lorenzo pungolato dalle parole di Antonio Conte pare abbia espresso la volontà di ricucire i rapporto con il Napoli e sarebbe intenzionato alla permanenza in azzurro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i rapporti tra le parti sarebbero meno tesi rispetto a quelli degli ultimi giorni e l’ipotesi di restare sarebbero più concrete. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il direttore tecnico della Juventus Cridiano Giuntoli è al lavoro sulle cessioni per fare cassa e finanziare un altro arrivo a centrocampo. Sulla questione difesa, in casa bianconera scendono le possibilità di vedere Giovanni Di Lorenzo dopo il muro eretto da Antonio Conte. Calafiori è sempre una priorità per la difesa ma sembra destinata a rimanere un sogno per l’intransigenza del Bologna che non vuole cederlo alla Juve; stesso discorso per Di Lorenzo che sta piano piano ricucendo con il Napoli”.

